Ybbser krönen sich

Werbung

Bei den Wildwassertagen in St. Ruprecht sorgten die Naturfreunde Ybbs bei perfekten Bedingungen für eine Überraschung. Nach 16 Jahren holte der NFKC Ybbs wieder eine Medaille bei einer Österreichischen Meisterschaft. Die Mannschaft rund um Simon Zeitlhofer freute sich über eine Gold- und Silbermedaille im Kanu Slalom Bewerb an der Mur.

Der zehnjährige Eric Blesberger siegte überlegen in der Kinderklasse. Foto: privat

Team-Leader Simon Zeitl hofer und die jungen Nachwuchsfahrer Ralph Blesberger und Marcel Offner sorgten mit ihren Leistungen für die Ybbser Überraschung an diesem Wettkampftag. Der UKK Wien wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte souverän den Sieg. Auf Rang zwei landeten die Ybbser vor Graz und Klagenfurt. Die Silbermedaille war jedoch noch nicht die gesamte Ausbeute der Ybbser Wassersportler. Ihre Leistungen reichten außerdem für die Goldmedaille und damit den ersehnten Österreichischen Jugendmeistertitel.

Neben der Teamwertung können sich auch die Einzelergebnisse sehen lassen. Simon Zeitlhofer freute sich über Rang zwei in der Jugendklasse. Die Plätze zehn und elf belegten Marcel Offner und Ralph Blesberger. In der Kinderklasse staubte Eric Blesberger weitere Medaillen für die Ybbser ab. Er holte Gold im Sprint- und im Regattabewerb. Den Österreichischen Jugendmeister im Sprint sicherte sich Simon Zeitl hofer bravourös. Mit dieser Leistung wurde er in den Nationalkader für die Sprint Europameisterschaft im August in Banja Luka in Bosnien aufgenommen. Doch davor wartet auf Zeitlhofer noch die Junioren Slalom Europameisterschaft in Budweis, Tschechien.

In der Regatta belegte Zeitl hofer den zweiten Rang. Ralph Blesberger erreichte im Sprint den elften Platz und in seiner ersten Klassischen Regatta auf der Mur den zwölften Rang. Marcel Offner freute sich über Platz neun im Sprint. Nächste Woche steht das Trainingslager im tschechischen Budweis im Slalom Kanal am Programm, damit sich die Ybbser auf die kommenden Aufgaben bestmöglich vorbereiten können.