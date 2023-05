Erfolgreicher Kegel-Abschluss für Mank

Im Nachtragsspiel gegen den fixen Absteiger Herzogenburg in der Landesliga lieferte der KV Mank noch ein souveränes letztes Spiel. Matthias Reiter spielte persönliche Bestleistung, während sich Hubert Hackl geschlagen geben musste. Stefan Blumauer musste sich mit 532 Kegeln dem besten Herzogenburger knapp geschlagen geben, dafür gewann Karl Fasel mit 585 Kegeln sein Spiel. Im letzten Durchgang spielten die beiden Schlussspieler groß auf. Harald Rabl gewann sein Spiel mit 595 Kegeln problemlos. Ernst Ekker erspielte auch seine Saisonbestleistung mit 600 Kegeln. Damit gewann die Manker Einsermannschaft ihr letztes Spiel der Saison mit 6:2 und einem Vorsprung von 363 Kegeln. In der Abschlusstabelle der niederösterreichischen Landesliga liegt der KV Mank am dritten Rang.

In der A-Liga West merkte der KV Mank schon im ersten Durchgang, dass er um den Sieg gegen den KSV Herzogenburg II schwer kämpfen musste. Gernot Sandler musste sich klar geschlagen geben, Karl Fasel hingegen gewann. Die beiden Schlussspieler mussten mindestens ein Spiel gewinnen und den großen Rückstand aufholen. Patrick Prüller verlor knapp mit 537 Kegeln, dafür gewann Hubert Hackl sein Spiel mit 563 Kegeln klar. Die Manker Zweiermannschaft gewann das letzte Spiel der Saison mit 4:2 und einem knappen Vorsprung von 18 Kegeln.