Glatter Manker Heimsieg gegen Mistelbach

Gegen die starke Weinviertler Mannschaft KSV Mistelbach wollten die Manker in der Landesliga wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Das gelang auch: Im ersten Durchgang konnten Stefan Blumauer und Karl Fasel ihre Spiele gewinnen und auf 2:0 stellen. Im zweiten Durchgang musste sich Hubert Hackl geschlagen geben, dafür erwischte Harald Rabl einen Traumtag und gewann sein Spiel klar. Vor dem finalen Durchgang stand es daher 3:1. In diesem konnten sich Michael Dvorak und Ernst Ekker durchsetzen – Heimsieg!

„Zweier“ startet mit Pleite in Krems

Den Saisonstart hatte die 2. Mannschaft der Manker in der A-Liga West gegen Vöst Krems. Im ersten Durchgang hielt man noch mit und es stand zur Halbzeit 1:1. Der zweite Durchgang lief dann nicht mehr so gut. Phasenweise konnte man mithalten, dann gab es aber wieder große Unterschiede bei den Kegeln pro Spieler. Das erste Meisterschaftsspiel ging damit verloren, der Kegelrückstand betrug aber nur 26.

Männer und Damen verlieren in B-Liga

Nicht vom Glück verfolgt war die Manker „Dreier-Mannschaft“ im Auswärtsspiel gegen Haitzendorf 2 in der B-Liga West. Es setzte zwar eine 2:4-Niederlage, die mit sechs Kegeln aber extrem knapp ausfiel. In der B-Liga West bei den Damen gab es für Mank ebenfalls eine Pleite. Gegen Vöst Krems 2 musste man sich 2:4 geschlagen geben. Der Kegelrückstand betrug schlussendlich 48 Kegel. Der Mannschaftsschnitt von 505 Kegel war dabei in Ordnung.