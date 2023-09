Jugend feiert in Mank Premiere

In der Klasse U10 hängte sich Sophie Brenner den Vereinsmeistertitel um. In der Klasse U14 lieferten sich Viktoria Brenner und Susanna Mitterauer ein starkes Duell, wobei sich beide über persönliche Bestleistungen freuten. Brenner setzte sich schlussendlich um neun Kegel knapp durch. Bei den Damen zeigte sich ein enges Kopf an Kopf Rennen. Notburga Sandler holte Bronze, Monika Rabl belegte mit 525 Kegeln Rang zwei und Christine Gansch kürte sich mit 529 Kegeln zur neuen Vereinsmeisterin. Mit 594 Kegeln siegte Ernst Ekker souverän bei den Herren vor Harald Rabl und Stefan Blumauer. Der diesjährige Sommercup erfreute sich bei den Mankerinnen und Mankern von großer Beliebtheit. Christine Gansch und Harald Rabl holten jeweils den Sieg.

Vereinsmeisterschaft. Ernst Ekker und Christine Gansch kürten sich jeweils zum Vereinsmeister. Foto: KV Mank

Trotz heißer Sommermonate zeigte der KV Mank sportlichen Ehrgeiz bei den Turnieren in Herzogenburg, Orth/Donau, Wien – SKC Götz und Amstetten. In Herzogenburg erspielte die Herrenmannschaft die Bronzemedaille.

Der KV Mank zeigte sich motiviert im Vorbereitungsspiel der Landesliga gegen den SKK Rapid Pirmasens. Gegen den Meister der Rheinland-Pfalz und damit Aufsteiger in die Regionalliga in Deutschland gelang dem KV Mank ein gutes Spiel auf der unbekannten Anlage. Trotz 1:7-Niederlage gegen die starken deutschen Konkurrenten lieferten die Manker souveräne Spiele.

Spiel gegen SKK Rapid Pirmasens. Der KV Mank musste eine 1:7-Niederlage gegen den Meister der Rheinland-Pfalz einstecken. Foto: KV Mank

Voller Fokus liegt jetzt auf dem bevorstehenden Meisterschaftsstart beim Heimspiel der Landesliga.