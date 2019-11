Damen Bundesliga. Wieder einmal gingen die Manker Damen in der Bundesliga als Verlierer vom Platz. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen rund um Sportwart Harald Rabl mit der Leistung der Heimmannschaft gegen Neunkirchen zufrieden. Vor allem, da die Gäste mit einem Schnitt von 553 Kegeln einen neuen Mannschaftsbahnrekord erspielten. Auch Corina Kurz hatte trotz Niederlage einen Grund zur Freude. Zum ersten Mal in ihrer Karriere durchbrach sie mit 535 Kegeln die 500er-Marke. Beste Mankerin war Eva Reinold mit 559 Kegeln. Am Ende stand eine 0:8-Niederlage.

Landesliga Herren. Gegen Mistelbach hatten die Heimischen einen starken Tag erwischt. Der Sieg war nie gefährdet. Als bester Spieler kristallisierte sich Thomas Schönbichler heraus. Er erzielte 576 Kegeln. Nur knapp dahinter lag Michael Dvorak mit 571 Kegeln. Der Schnitt der Mannschaft lag in der Begegnung bei 557 Kegeln. Am Ende stand ein 7:1-Sieg mit einem Kegelvorsprung von 199.

Im Duell der Tabellennachbarn gegen Bad Erlach setzte es für die Manker jedoch eine 2:6-Niederlage. Die zwei Zähler für die Gäste holten Manuel Auer und Stefan Blumauer. Die meisten Kegel der Manker erspielte jedoch Michael Dvorak mit 554 Zählern. Der Mannschaftsschnitt lag bei 528,2 Kegeln. Damit rangieren die Manker Herren auf dem achten Tabellenplatz (von zwölf Mannschaften).

A-Liga. In einer spannungsgeladenen Begegnung zwischen Mank und Amstetten mussten sich die Heimischen schlussendlich 2:4 geschlagen geben. Der Kegelrückstand für Alfred Sandler und Co betrug lediglich sieben Zähler.