Manker können Spiel noch drehen

Die Landesligamannschaft des KV Mank fuhr mit dem Wissen nach Wr. Neustadt in diesem Spiel aufgrund der schwierigen Bahn all ihr Können abrufen zu müssen. Gleich im ersten Durchgang zeigten sich die Befürchtungen berechtigt. Manfred Erber und Matthias Reiter hatten mit der Bahn zu kämpfen und verloren beide ihre Spiele. Auch im zweiten Durchgang kämpften Hubert Hackl und Stefan Blumauer um Punkte. Nur Blumauer gewann sein Spiel mit 529 Kegeln knapp. Somit stand es vor dem finalen Durchgang 1:3 mit einem Rückstand von 120 Kegeln. Die beiden Schussspieler wandelten in den letzten Schüben des Spieles den Rückstand in einen knappen Vorsprung um. Ernst Ekker mit 556 und Harald Rabl mit Mannschaftsbestleistung von 568 Kegeln sorgten für das 5:3-Endergebnis mit einem Vorsprung von 14 Kegeln.

In der A-Liga West im Abstiegskampf gegen den direkten Gegner KSV Umdasch Union Amstetten III zeigten die Manker ein motiviertes Spiel. Dennoch verlief das Spiel nicht nach Wunsch. Patrick Prüller musste sich klar geschlagen geben, während Gernot Sandler sein Spiel gewann. Im zweiten Durchgang musste Monika Rabl ihr Spiel abgeben, Manfred Erber hingegen gewann. Damit verlor die Manker Zweiermannschaft knapp mit 2:4 und einem Rückstand von 19 Kegeln. So bleibt Mank in der A-Liga weiterhin mitten im Abstiegskampf.

In der B-Liga West I verlief das Heimspiel gegen den KV Sobieski Hollabrunn ähnlich. Alfred Beilner gewann sein Spiel knapp. Mannschaftskollege Manfred Gansch musste sich geschlagen geben und die Manker hatten somit nach dem ersten Durchgang bereits mit einem Rückstand von 75 Kegeln zu kämpfen. Trotz des Sieges durch Martin Essletzbichler reichten die Leistungen nur für eine 2:4 Niederlage mit einem Rückstand von 82 Kegeln.

In der B-Liga West II rühmten sich die Mankerinnen mit einem klaren 5:1-Sieg und einem Vorsprung von 114 Kegeln gegen den KSK Sitzenberg-Reidling. Die Mankerinnen zeigten sich zufrieden mit einem Mannschaftsschnitt von 496 Kegeln.