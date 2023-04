Manker Nachwuchs am Weg ins Bundesfinale

In der A-Liga West befindet sich die Zweiermannschaft des KV Mank mitten im Abstiegskampf. Auswärts gegen den ESV St. Pölten II zeigte sie somit von Anfang an Siegeswillen, um auf keinen Fall abzusteigen. Martin Essletzbichler gewann sein Spiel, während Gernot Sandler verlor. Nach der Halbzeit stand es somit 1:1 mit einem Vorsprung von 62 Kegeln für den KV Mank. Der zweite Durchgang verlief ähnlich. Peter Prüller musste sich klar geschlagen geben, dafür freute sich Stefan Blumauer über Tagesbestleistung von 519 Kegeln. Die A-Liga-Mannschaft gewann damit dieses wichtige Spiel mit 4:2 und einem Vorsprung von 24 Kegeln. Damit liegt der KV Mank auf dem zehnten Tabellenrang. Fünf Mannschaften liegen innerhalb von zwei Punkten und sind somit alle abstiegsgefährdet. In den letzten drei Spielen sollte der KV Mank zwei Spiele gewinnen, um nicht abzusteigen.

Knapper Sieg. Somit liegt die Manker Zweiermannschaft am zehnten Tabellenrang. Foto: KV Mank

Eine Premiere gab es in der NMS Mank. Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule standen zum ersten Mal bei den Landesmeisterschaften der Schulen im Sportkegeln am Start. Dazu fuhren zwei Teams zum Bewerb nach Wiener Neustadt. Jedes Team durfte sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellen und in jeweils 60 Schub versuchen, so viele Kegel wie möglich zu treffen. Die beiden Manker Teams, die von Spielern des KV Mank trainiert und betreut wurden, erzielten solide Ergebnisse und lieferten sich einen spannenden Kampf mit den anderen Schulen. Immer mit dem Ziel, auch bei den Bundesmeisterschaften mit am Start sein zu dürfen.

Schlussendlich erreichte eine Mannschaft der NMS Mank die Silbermedaille hinter den Siegern aus Neunkirchen, aber vor den Schülerinnen und Schülern aus Wiener Neustadt. Somit qualifizierte sich die NMS Mank verdient für die Bundesmeisterschaften Mitte Mai in Steyr in Oberösterreich.