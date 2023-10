Manks Kegler haben „eines der besten Spiele gezeigt“

In der Landesliga traf die Manker Einsermannschaft auf die starke Heimmannschaft in Orth/Donau. „Das war eins der besten Spiele dieser Mannschaft der letzten Jahre“, berichtete Sportwart Harald Rabl. Von Beginn an entwickelte sich eine hochklassig spannende Partie. Im ersten Durchgang musste sich Karl Fasel trotz sehr guten 561 Kegeln dem besten gegnerischen Spieler geschlagen geben. Michael Dvorak gewann sein Spiel mit 636 Kegeln klar und erzielte damit auch eine neue persönliche Bestleistung. Damit hatten die Manker einen Vorsprung von 66 Kegeln nach dem ersten Durchgang. Der zweite Durchgang gestaltete sich spannender. Stefan Blumauer und Hubert Hackl mussten sich ihren Gegenspielern knapp geschlagen geben.

Beide der Schlussspieler mussten ihre Spiele für sich entscheiden. Je länger das Spiel dauerte, umso besser wurde ihr Spiel. Ernst Ekker gewann mit 603 Kegeln klar. Harald Rabl bezwang seinen Gegner um drei Kegel. Das Endergebnis lautete somit 5:3 mit einem Vorsprung von 92 Kegel und die Manker bleiben in der Tabelle der niederösterreichischen Landesliga auf dem zweiten Platz.

In der A-Liga West begrüßte die Zweiermannschaft den KSV Volksbank Herzogenburg II im Heimspiel. Nach der Niederlage gegen Krems, zeigten die Manker volle Motivation im Spiel gegen den Tabellenletzten. Franz Reinold gewann sein Spiel, während sich Istvan Iakab dem besten gegnerischen Spieler geschlagen geben musste. Die Manker lagen zur Halbzeit mit 51 Kegeln im Rückstand. Patrick Prüller gewann souverän. Manfred Erber freute sich über die Tagesbestleistung von 573 Kegeln. Somit lautete das Endergebnis 5:1 mit einem Vorsprung von 98 Kegeln.

In der B-Liga traf das Herren- auf das Damen-Team. Margarethe Halbmaier musste sich Manfred Gansch geschlagen geben, während Notburga Sandler mit Tagesbestleistung gegen Alfred Beilner gewann. Christine Gansch und Monika Rabl setzten sich ebenso gegen Martin Essletzbichler und Monika Rabl durch. Die Damen gewannen somit das B-Liga Duell mit 5:1 und einem Vorsprung von 115 Kegeln. Der Mannschaftsschnitt lag bei 513 Kegeln.