NMS Mank jubelt über Bronze

Mit dem hervorragenden zweiten Platz bei den Sportkegeln-Landesmeisterschaften der Schulen in Wiener Neustadt hatte sich das Team der NMS Mank für das Bundesfinale in Steyr qualifiziert. Die Schülerinnen und Schüler spielten auf vier Bahnen in einer Mannschaft von sechs Personen um den Bundesmeistertitel. Dabei hatte jede und jeder 60 Schub in die Vollen, um möglichst viele Kegel zu erwischen. Am Ende wurde die Gruppenleistung zur Bewertung herangezogen. Und im Duell mit den besten Schulteams Österreichs trumpften die Schülerinnen und Schüler der NMS Mank neuerlich auf: Mit 1497 umgeworfenen Kegeln sicherten sie sich verdient den dritten Platz – Bronze!