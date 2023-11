Souveräner Sieg für Manker Kegler

Von Beginn an zeigte die Manker Einsermannschaft erstklassigen Kegelsport. Voller Ehrgeiz gingen sie ins Rennen gegen den Aufsteiger aus Ottenstein. Im ersten Durchgang gewannen Michael Dvorak mit 593 Kegel und Manfred Erber mit 562 Kegel ihre Spiele jeweils klar. Damit freuten sich die Manker über einen Vorsprung von 176 Kegel. Der zweite Durchgang verlief nicht ganz so überlegen. Karl Fasel gewann sein Spiel, dafür musste sich Stefan Blumauer mit 532 Kegel dem besten Ottensteiner um zwei Kegel geschlagen geben. Mit einem Vorsprung von 215 Kegel starteten sie in den finalen Durchgang. Ernst Ekker und Harald Rabl mit Tagesbestleistung von 594 Kegel ließen ihren Gegenspielern keine Chance. Damit gewann die Landesligamannschaft mit 7:1 und einem Vorsprung von 422 Kegel. Mit dem Mannschaftsschnitt von 566 Kegel sind die Manker zufrieden.

In der A-Liga West auswärts gegen den TSK Langenrohr lieferte die Zweiermannschaft eine starke Vorstellung in Langenrohr. Der erste Durchgang verlief spannend. Franz Reinold mit 517 Kegel und Martin Essletzbichler mit 495 Kegel gewannen beide ihre Spiele äußerst knapp. Die Manker starteten mit einem Vorsprung von nur 18 Kegel in den zweiten Durchgang. Die beiden Schlussspieler zeigten jedoch ihre starke Form. Patrick Prüller mit 550 Kegel und Matthias Reiter mit Tagesbestleistung von 555 Kegel bezwangen ihre Gegner mit diesen Leistungen ohne Probleme. Mit diesen Leistungen gewann die Manker Zweiermannschaft mit einem Endergebnis von 6:0 und einem Vorsprung von 103 Kegel. Mit dem Mannschaftsschnitt von 529 Kegel zeigten sich die Manker zufrieden.

Die Manker Damen/Herren Mixed Mannschaft feierte in der B-Liga West II im Heimspiel gegen den KSK KW Ottenstein II einen 5:1 – Sieg mit einem Vorsprung von 278 Kegel. Bereits im ersten Durchgang setzten Jasmin Schiessl und Notburga Sandler die Weichen für den Sieg.