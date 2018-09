Das deutsche Oschersleben war der Austragungsort für die nächste Station des „King of Europe“. Mit dabei das Brudergespann Markus und Günther Denk. Die beiden Driftspezialisten mutierten in Deutschland zu Blitzmechanikern an ihrem BMW. Markus Denk hatte bereits nach der Qualifikation eine gebrochene Lenkung.

Rechtzeitig zum ersten „Battle“ gegen Alexander Kavalier funktionierte das Auto wieder. Denk gewann, aber seine Vorderachse löste sich schön langsam auf. Durch einen Sieg über den Polen Sebastian Matuszewski stieg er ins Semifinale auf, musste sich dort aber dem Franzosen Alexandre Strano geschlagen geben.

„Ich merke von Battle zu Battle, wie ich mit dem Druck besser zurechtkomme“, sagte Markus Denk. Sein Bruder hingegen schaffte im Qualifying schon den Sprung unter die Top-8-Battles. Gegen den späteren Tagessieger Pailin Penev (Großbritannien) hatte Günther Denk Probleme mit seinem Antrieb.

Eine Antriebswelle beim BMW M3 löste sich aus dem Differenzialgetriebe und so wurde aus einem Allradantrieb ein „Dreiradantrieb“. Am Ende landete er auf Rang fünf und sammelte wichtige Punkte für die Gesamtmeisterschaft. Da liegt Günther Denk vor dem großen Finale in Greinbach (29. und 30. September) mit 230 Zählern auf Rang fünf. Bruder Markus ist mit 190 Zählern auf dem Konto nur knapp dahinter auf dem sechsten Platz.