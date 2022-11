Kirnberger feiern Jubiläum

Werbung

Von der Mannschaftsmeisterschaft bis zum Ferienspiel für den Tennisnachwuchs: Der UTC Kirnberg ist ein fixer Bestandteil des Gemeindelebens – und das bereits seit 30 Jahren.

Das Jubiläum feierte der Verein im Rahmen seiner Generalversammlung im Gasthaus Griessler. Obmann Günther Fohrafellner blickte dabei ausführlich auf die vergangenen drei Jahre zurück, in denen beim UTC viel passiert ist. Die Anzahl an Mitgliedern stieg von 80 auf 143, ein Einstelllager inklusive Ballwurfwand wurde errichtet, ein UTC-Kleiderkatalog gestaltet und ein elektronisches Reservierungssystem eingeführt. Zudem konnten sich die Kirnberger Tennis-cracks wieder über spannende Partien bei den Vereinsmeisterschaften sowie in der Herrenmeisterschaft freuen. Besonders stolz zeigte sich Fohrafellner darüber, dass für die Jugend in den gesamten Ferien Trainerstunden angeboten werden konnten. Im kommenden Jahr wird die Flutlichtanlage fertiggestellt und die Duschen werden fertig saniert.

Bei der Vorstandswahl wurde Fohrafellner einstimmig für weitere drei Jahre zum Obmann gewählt, ebenfalls einstimmig war die Wahl von Stellvertreter Roland Weninger.