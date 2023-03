Melker Play-off-Krimi

Werbung

Bei der Meistertitel-Entscheidung in der Bundesliga A musste die Melker Mannschaft bestehend aus Michael Ruthner (Freie Partie), Robert Hochenauer (Cadre 35/2), Karl Buchegger (Einband) und Klemens Fuchs (Dreiband) im ersten Spiel gegen Wiener Neustadt antreten. Ruthner verlor gegen Manfred Schrafl 102:300 in neun Aufnahmen, Hochenauer bezwang seinen Gegner Horst Ederl 200:110 in fünf Aufnahmen. Buchegger verlor 35:125 in 13 Aufnahmen und Fuchs fuhr einen 50:39 Sieg in 47 Aufnahmen ein. Damit ging die Partie 4:4-Unentschieden aus.

In der darauffolgenden Partie trafen die Melker auf Stockerau. Ex-Melker Jörg Kraus ließ Michael Ruthner keine Chance und gewann mit ohne große Anstrengung. Robert Hochenauer musste sich Freudenthaler 146:200 in zwölf Aufnahmen geschlagen geben. Karl Buchegger verlor gegen Giovanni Cusumano 84:125 in 30 Aufnahmen und Klemens Fuchs verlor gegen Wiesauer 34:50 in 44 Aufnahmen.

Hochenauer ließ die Melker hoffen

Trotz der bitteren 0:8-Niederlage war in der letzten Partie noch alles möglich. Im finalen und entscheidenden Spiel mussten die Melker einen Sieg gegen Mariahilf einfahren, um eine Medaille zu gewinnen. Michael Ruthner hatte gegen Markus Krska keine Chance. Robert Hochenauer hielt die Hoffnung auf einen Sieg aufrecht, indem er gegen Josef Piller 200:103 in zehn Aufnahmen gewann. Klemens Fuchs zeigte ebenso eine starke Partie. In einer knappen und heiß umkämpften Partie verließen Karl Buchegger die Nerven und er verlor 102:125 in 25 Aufnahmen. Damit belegten die Melker den undankbaren vierten Platz. Ziel bleibt es weiterhin im oberen Playoff zu bleiben.