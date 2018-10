Voller Vorfreude waren die Brüder Günther und Markus Denk auf das Heimrennen der Drift-Europameisterschaft in Greinbach.

Das Brüder-Gespann brannte bereits in der Qualifikation. In der Steiermark lief es für Günther Denk zunächst nach Plan. Mit einer schnellen Runde, passenden Clippingpoints und einer spektakulären Show sicherte sich der Drifter den vierten Startplatz und eine perfekte Ausgangssituation für das Rennen.

Weniger optimal verlief die Qualifikation für den jüngeren Bruder Markus. Mit einem Fehler, der auf abbauende Reifen zurückzuführen war, demolierte der Pilot das Heck seines BMW derartig, dass eine umfangreiche Reparatur notwendig war. „Wir sind zwar ein kleines Team, aber wir haben unsere Möglichkeiten perfekt genutzt“, freute sich Vater Günther Denk. Denn das Team von GDrift-Performance brachte das Auto wieder rechtzeitig an den Start und Markus Denk fuhr noch auf den sechsten Gesamtrang und sicherte sich somit einen Mittelfeldplatz.

Am Renntag hatte Günther Denk dafür weniger Glück auf seiner Seite. Bevor er in das Rennen gehen konnte, war es auch schon wieder vorbei. In der Trainingssession segnete sein 700 PS starker Turbo-Motor das Zeitliche und beendete die Sieg-Ambitionen des Kilbers.

Da sprang im letzten Saisonrennen sein jüngerer Bruder Markus ein. Dabei spielte er die Erfahrung aus den letzten Rennen aus. Gegen Stefan Mayer setzte sich Denk gekonnt ins Viertelfinale durch. Hier war der Deutsche Maxi Grimm kein Stolperstein auf dem Weg ins Halbfinale. Mit dem neu gewonnen Selbstvertrauen gelang sogar der Sprung ins Finale.

Doppelte Punktzahl zum Abschluss

Erst im großen Finale endete der Erfolgslauf. Der Pole Sebastian Matuszewski schnappte sich den Sieg beim letzten Saisonrennen. Dennoch ein Riesenerfolg für Markus Denk: Da beim Saisonfinale der Dirft-Europameisterschaft doppelte Punkte vergeben werden, spulte der zweite Platz in der Steiermark den jungen Kilber auch in der Gesamtwertung nach vorne. In der Klasse der „PRO2“ belegte Markus Denk den dritten Rang. Einen Start für nächstes Jahr hält sich Markus Denk offen: „Ob es wirklich weitergeht, seht ihr, wenn der Rauch aufgeht.“