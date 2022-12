Krampusklettern in Yspertal war voller Erfolg

Werbung

Der Alpenverein Granit lud zum ersten Mal zum Krampusklettern in die Kletterhalle Yspertal. Zahlreiche Nachwuchskletterinnen und -kletterer folgten der Einladung und nahmen an den Nachwuchsbewerben teil, die gemeinsam mit dem Kletterverband Niederösterreich ausgetragen wurden.

Insgesamt standen über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Bundesländern am Start. Rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für Unterstützung und gute Stimmung.

Von den jüngsten an in der Altersklasse U8 bis hin zur U16 wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern erstklassiges Klettern präsentiert. Sie kämpften hochmotiviert um jeden Tritt und Griff. Höhepunkt des Wettkampfes waren die Finaldurchgänge der Altersklassen U14 und U16. Erst- und Zweitplatzierter der U16-Burschen stürzten in 15 Meter Höhe am selben Griff aus dem Überhang. Letztlich entschied nur ein Zeitunterschied von wenigen Sekunden über den Sieg.

Die eigenen Nachwuchstalente vom Alpenverein Granit machten dem Veranstaltungsverein alle Ehre und entschieden gleich drei Klassen für sich. Marie Draxler in der U8, Zoe Buchsbaum in der U14 und Gabriel Zauner in der U16 holten jeweils die Goldmedaille in ihrer Klasse.

Außerdem holte Lorenz Wiese die Silbermedaille in der U16, Felix Mitterer freute sich über Rang drei in der U14 und David Mitterer erkämpfte ebenso Bronze bei den ältesten. Der Krampus gratulierte dem Nachwuchs mit zahlreichen Preisen.

Der Organisatorverein Granit freute sich über die gelungene Veranstaltung und den reibungslosen Ablauf. Bernd Tauber, Vorsitzender des Kletterverbands Niederösterreich hofft bereits auf die zweite Auflage des Krampuskletterns im nächsten Jahr. Möglich machten die Veranstaltung die zahlreichen Mitglieder des Alpenvereins, die bereits Wochen davor neue Routen schraubten und Sicherheitschecks durchführten. Sie übernahmen nicht nur die Verpflegung und Betreuung, sondern verantworteten auch alleine die Sicherung der Sportlerinnen und Sportler. Der Reinerlös wird an die Himalaya-Karakorum-Hilfe gespendet, die Bildungsprojekte für Kinder im Karakorumgebirge unterstützt.

Durch das Event fanden zahlreiche Vereine Gefallen an der Kletterhalle Yspertal und fragten bereits nach Möglichkeit von Trainingslagern, um sich bestmöglich auf kommende Wettkämpfe vorzubereiten.