Loosdorfer Gewichtheber am Stockerl bei Landesmeisterschaften

Der Sportclub Loosdorf war bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Einzel durch drei Kraftsportler vertreten. 51 Athletinnen und Athleten gingen in der allgemeinen Klasse, U15-U23 und Masters an den Start. Die drei Loosdorfer zeigten abermals ihre konstant starke Form und erkämpften allesamt Stockerlplätze.

Die Meisterschaften wurden in Harland im Amtshaus ausgetragen. Rund um Michael Beilschmied ermöglichte das Organisatorenteam ein ohne Zwischenfälle ablaufendes Event.

In der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm erreichte der Loosdorfer Siegfried Neuhauser mit 73 kg im Reißen, 95 im Stoßen und damit 168 im Zweikampf den zweiten Platz und krönte sich somit zum niederösterreichischen Vizelandesmeister in dieser Gewichtsklasse. In der Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm erkämpfte die Nachwuchshoffnung, der Loosdorfer Reinhard Widmeyer, den dritten Platz in der allgemeinen Klasse. In der Altersklasse U23 stach er seine Konkurrenten mit 85 kg im Reißen, 110 im Stoßen und somit 195 im Zweikampf aus und holte den verdienten Sieg. Ebenfalls in der Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm belegte Norbert Wanitschek den vierten Rang in der allgemeinen Klasse. In der Kategorie Masterklasse VI sicherte er sich die Goldmedaille. Er schaffte 73kg im Reißen und 85kg im Stoßen.