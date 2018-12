Die Gewichtheber vom SK Loosdorf räumten bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der Bezirkssporthalle in Braunau in Oberösterreich ab. Gleichzeitig fanden auch die Jugend und Junioren Staatsmeisterschaften statt. Markus Tippl, der in der Altersklasse U15 und Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm an den Start ging, freute sich mit neuen persönlichen Bestleistungen über die Bronzemedaille. In der Gewichtsklasse über 94 Kilogramm gelang Valentin Siebenhandl der Sieg und er holte sich somit den österreichischen Jugendmeistertitel.

Doch nicht nur die jungen Gewichtheber fuhren Erfolge ein. Altmeister Franz Galuska lieferte eine Überraschung. Nachdem er drei Kilo abgenommen hatte, trat er in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm an. Er legte er eine fehlerlose Serie von sechs Gutversuchen auf die Bühne. 45 Jahre nach seinem ersten Meistertitel krönte er sich zum dreifachen Staatsmeister im Reißen, Stoßen und im Zweikampf. Die Vereinskollegen und Ehrengäste waren begeistert und gratulierten Galuska herzlich zu diesem Erfolg.

Auch Anton Grubmüller musste einige Kilos abnehmen, um in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm starten zu können. Er erholte sich schnell von anfänglichen Unsicherheiten im Reißen und steigerte sich im Stoßen. Letztendlich scheiterte er nur knapp am siegbringenden Gewicht von 94 Kilogramm. Über die Ausbeute von Silber im Stoßen, Bronze im Reißen und im Zweikampf war er aber sehr zufrieden. Die Top-Fünf-Platzierung in der Vereinswertung war ein weiteres Highlight für die Loosdorfer.