Zum klassisch-epischen Stück „Strength of a Thousand Men“ macht Georg Dorn seine 60-sekündige Einzelpose. Sie zählt zu 30 Prozent zur Gesamtwertung neben den vier Grund- und den acht zusätzlichen Posen, mit der der 31-Jährige auf der Bühne beim Internationalen großen Preis von Ungarn die Jurie zu beeindrucken wusste. Denn der gebürtige Krummnußbaumer gewann nicht nur seine Klasse, sondern holte sich auch Gold bei der Gesamtwertung.

„Das ist ein Riesenerfolg für mich“, strahlt Dorn. Acht Monate lang hatte er Diät gehalten und trainiert, um langsam aber stetig den Körperfettanteil so viel wie möglich zu reduzieren und gleichzeitig ein Maximum an Muskelmasse zu erhalten. „Aber alles natürlich, ohne Mittel, die auf der Dopingliste stehen“, hebt Dorn die strengen Vorgaben beim Natural Bodybuilding hervor. „Deshalb geht es viel langsamer und der Körper sieht nicht so extrem aus“, erklärt er.

Mit den beiden Siegen beim INBA-Turnier (International Natural Bodybuilding Association) hat Dorn das Ziel erreicht, das er sich vor zwei Jahren gesteckt hatte. Denn die ersten Plätze sind seine Eintrittskarte, um sich mit anderen Siegern in der Pro-Kategorie zu messen. „Die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt“, freut sich Dorn.

Von Krummnußbaum nach Ungarn

Aufgewachsen ist er in Krummnußbaum, anschließend besuchte der das Stiftsgymnasium Melk und die HAK in Ybbs, ehe er Sport- und Informatikpädagogik in Wien studierte. „Während des Studiums habe ich mich dann umorientiert“, schildert Dorn. Denn vor sechs Jahren hat er den Bauernhof seiner Mutter in Ungarn übernommen und führt dort die Landwirtschaft. Derzeit herrscht aufgrund der Ernte Hochbetrieb.

Im Fitnessstudio war er mit 16 Jahren zum ersten Mal. Bodybuilding betreibt er, seit er 18 war und als er 25 war, begann er, professionell seinen Körper zu stählen. Das nächste Mal auf der Bühne stehen wird Dorn allerdings erst in einiger Zeit: „Normalerweise macht man nur alle zwei Jahre mit, damit dazwischen der Körperfettanteil wieder steigen kann.“