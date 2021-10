139 Läufer gingen bei der zweiten Auflage des Krumpenlaufs in Bischofstetten an den Start. Dabei konnte sich der HSV Melk sowohl bei den Damen als auch bei den Herren über den Gesamtsieg freuen.

Elke Gansch benötigte 23:55 Minuten für die 5.100 Meter und gewann damit souverän vor Sharon Schorn vom ASK McDonalds Loosdorf und Stefanie Gugerell (LC Kapelln). Bei den Herren leistete Manuel Gansch von Beginn an Führungsarbeit, dicht gefolgt von seinem Vereinskollegen Herbert Sandwieser. Ihm gelang es nach zwei Kilometern, sich von seinen Gegnern abzusetzen und das Rennen mit 18:24 Minuten für sich zu entscheiden. Sandwieser musste am letzten Kilometer zwei Kontrahenten ziehen lassen, was Gesamtrang vier für ihn bedeutete.

Den Staffellauf gewannen Christian Reichel, Thomas Lechner und Johannes Galuska. Beim Nordic Walking waren Franz Bechtel beziehungsweise Sylvia Walden die Schnellsten. Tobias Maier-Fuchs gewann den Kinderlauf der Buben, Mariella Muhr bei den Mädchen.

Der Reinerlös wird vom ÖAAB Bischofstetten an die Volksschule übergeben. Die Siegerehrung wurde im Beisein des Zweiten Landtagspräsidenten Gerhard Karner gemeinsam mit Ortschef Werner Nolz sowie ÖAAB-Leiter Andreas Lechner durchgeführt.