Melker Bezirksschützen räumten in Mank groß ab

Die besten Luftgewehrschützen Niederösterreichs versammelten sich im Manker Vereinshaus, um die Landesmeister zu küren. Und sowohl die Gastgeber der SPS Mank-Texingtal als auch der Nachbarverein SPS Leonhofen räumte mehrfach Edelmetall ab.

Sage und schreibe drei Mal Gold und ein Mal Silber im Einzelbewerb sowie Gold in der Mannschaft holten sich die Manker Schützen. Souveräne Nervenstärke bewies Angela Fohrafellner: Die NÖN-Sportlerin des Jahres 2018 setzte sich in der Klasse „Seniorinnen 1 aufgelegt“ um 1,9 Ringe gegen ihre Vereinskollegin Gerlinde Leichtfried – die damit Silber holte – durch und verteidigte ihren Titel als Landesmeisterin. Mit 425,4 Ringen erzielte Fohrafellner dabei einen neuen Landesrekord. Ebenso wie Thomas Steiner, der mit 427 Ringen auch Tagesbestleistung schoss und sich in der Klasse „Senioren 2 aufgelegt“ Gold sicherte. Für den dritten Manker Landesmeistertitel sorgte Burgi Sandler mit 419 Ringen in der Klasse „Seniorinnen 2 aufgelegt“. Den Landesmeistertitel in der Mannschaft errangen Angela Fohrafellner, Gerlinde Leichtfried und Thomas Steiner – und das ebenfalls mit einem neuen Rekord von 1.275,9 Ringen. „Ich bin stolz auf die Manker Schützen und drücke nun allen fest die Daumen für die bevorstehende Meisterschaft Luftgewehr und Luftpistole in Weiz in der Steiermark“, gratulierte Oberschützenmeister Gerhard Leichtfried.

Aufgetrumpft haben auch die Nachbarn der SPS Leonhofen. In der Klasse „Männer aufgelegt“ jubelte Andreas Ebenführer mit 424,2 Ringen über den Landesmeistertitel, Bronze holte Reinhard Kaiser (418,6). Bei den „Frauen aufgelegt“ erreichte Anita Zehetner (412,0) die Silbermedaille, gefolgt von ihrer Klubkollegin Daniela Ebenführer (411,2). Die Leonhofner Mannschaft wurde knapp hinter Frankenfels Vierter.

Tolle Platzierungen für Leonhofner Nachwuchs

Aber auch die Leonhofner Nachwuchsschützen bewiesen einmal mehr ihr Talent. In der Klasse „Jugend 1 weiblich“ belegte Kaitlyn Nestelberger den guten fünften Platz, Lara Balazova Rang sieben und Megane Balazova den neunten Platz. Bei „Jugend 1 männlich“ landete Leon Brandl auf Rang sechs, Daniel Gallistl auf Rang zehn, Jakob Böhm auf dem 13. und Arthur Schweiger auf dem 14. Platz. Aurelian Winter sicherte sich Rang sieben bei der „Jugend 2 männlich“ – und das stehend frei. Doris Zemann belegte den vierten Platz bei den „Damen stehend frei“. Besonderen Jubel gab‘s bei Kaitlyn Nestelberger und Aurelian Winter, die sich beide für die Österreichischen Meisterschaften qualifizierten.

Im Mannschaftsbewerb holten die Leonhofner gleich die Ränge drei und vier. „Wir waren der einzige Verein von ganz Niederösterreich, der zwei Mannschaften aufgestellt hat. Darauf sind wir schon sehr stolz“, freute sich Andreas Ebenführer.