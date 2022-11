Teamerfolg für Melker Crossläufer

Werbung

„Heute war das größte Team des USKO Melk bei einer Landesmeisterschaft seit Vereinsgründung 1991 am Start“, freute sich Trainer Herbert Temper.

Kein Verein ging mit so vielen Läuferinnen und Läufern in der U14 an den Start wie der USKO Melk. Zehn Mädchen und neun Burschen in der U14 und zusätzlich drei U16-Mädchen und ein U18-Athlet. Somit liefen 23 Melkerinnen und Melker im roten USKO-Trikot um die Medaillenränge und hofften auf die Qualifikation für die Crosslauf-Staatsmeisterschaften.

Die Erfolge ließen nicht auf sich warten. Vor allem in der Mannschaftswertung schafften die jungen Sportlerinnen und Sportler den Sprung auf das Podest.

Anspruchsvolle Strecke mit Kurven und steilem Anstieg

In der U14 setzten sich die drei Favoritinnen gleich zu Beginn ab und holten auch wie erwartet die Medaillen. Bei herbstlich warmen Temperaturen verfolgten die USKO-Mädchen auf einer kurvenreichen, anspruchsvollen Strecke mit steilem Hügel die Favoritinnen 1.500 Meter lang.

Louisa Luger freute sich über den vierten Platz mit nur geringem Abstand zur Bronzemedaillengewinnerin. Gemeinsam mit Annabella Dick auf Rang fünf und Johanna Winkler auf Platz acht holte die U14 Mädchenmannschaft die Goldmedaille. Valerie Sykora übertrat auf Rang neun die Ziellinie, Flora Steiner landete am zwölften, Emma Steiner am 14. Rang. Die drei holten mit nur vier Sekunden Rückstand zur Union St. Pölten Mannschafts-Bronze. Gloria Urdl und Charlotte Köck schafften bei ihrer Crosslauf-Premiere ebenso die Qualifikation für die Staatsmeisterschaften in Lorüns bei Bludenz. Mit Marie Jähnichen erreichten sie den sechsten Teamrang unter 36 gestarteten Mädchen.

Der 14-Burschenmannschaft gelang die Titelverteidigung knapp nicht. Nur elf Sekunden hinter dem Sieger Waidhofen/Ybbs und zehn Sekunden hinter Mödling mussten sie sich mit der Bronzemedaille zufriedengeben. Die Leistungen von Maximilian Gruber, Simon Lödl und Julian Steinhammer auf den Rängen fünf, sechs und sieben können sich dennoch sehen lassen. Die restlichen USKO-Athleten Georg Knestel auf Rang neun, Fabian Grossinger am 14. Platz und Jonas Egger als 16. und drittschnellster elfjähriger Starter platzierten sich ebenso im vorderen Feld der 33 Teilnehmer und erreichten den fünften Mannschaftsrang. Philipp Zimola freute sich ebenso über eine gelungene Landesmeisterschaftspremiere.

In der U16 liefen die erfahrenen drei U14-Landesmeisterinnen auf drei Runden 2.250 Meter und sorgten für unerwartete Erfolge. Die Köck-Zwillinge lieferten ein starkes Rennen, bei dem Elisabeth Köck für die einzige Einzelmedaille der USKO-Athleten sorgte. Sie holte Bronze, zeitgleich vor Luisa Köck, die den vierten Rang belegte. Johanna Daxböck lieferte ein schnelles Rennen und landete auf Rang neun. Damit holten sie Teamgold mit 37 Sekunden Vorsprung auf den OMV Auersthal. Paul Steiner kämpfte sich mit einem beherzten Rennen über 3.000 Meter auf den fünften Rang in der U18.

Nach dieser Landesmeisterschaft wird der USKO Melk bei den Crosslauf-Staatsmeisterschaften in Vorlarlberg mit einem 18-köpfigen Fanklub vertreten sein.