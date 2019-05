Bereits in der Altersklasse U14 feierte der USKO Melk einen überraschenden Doppelsieg. Bei der Hindernislandesmeisterschaft holte Amelie Fohrafellner auf dem zweiten Kilometer noch einige Konkurrentinnen ein und sicherte sich somit den Sieg. Vereinskollegin Mona Blauensteiner überquerte als Zweite die Ziellinie. Beim Lauf der männlichen U14 wiederholten die USKO-Burschen ihren Erfolg von der Crosslauf-Landesmeisterschaft und geigten mit einem Dreifachsieg auf. Niklas Blauensteiner lieferte eine sehr gute Zeit von 3:18 Minuten und sicherte sich somit den Landesmeistertitel, vier Sekunden vor Paul Steiner. Akbari Hemad verließen die Kräfte in der letzten Runde. Trotzdem rettete er Rang drei mit zwei Sekunden Vorsprung ins Ziel.

In der weiblichen U18 wurden neben den Landes- auch die Staatsmeisterschaften ausgetragen. Katharina Götschl, die ihr Silber vom Vorjahr verteidigen wollte, spulte im Windschatten von Gegnerin Selina Elbischger die Runden ab. Dabei liefen die beiden ein enorm hohes Tempo. In der letzten Runde lieferten sie sich einen spannenden Kampf um Gold, wobei Götschl hier aufgrund ihrer Hindernistechnik das Nachsehen hatte. Sie verbesserte ihre Bestzeit um 23 Sekunden auf starke 7:22 Minuten. Damit verfehlte sie das Limit für die internationalen EYOF-Spiele nur um zwei Sekunden. „Beim Bundesländercup möchte ich die zweite Chance nutzen und das Limit erreichen“, meinte Götschl motiviert. Mit diesem erfolgreichen Wettkampf liegt der USKO Melk in der NÖLV-Vereinswertung nun auf Platz vier.