Mario Sturmlechner vom LC Mank feierte in Krems mit fast einer Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten seinen nächsten Gesamtsieg.

„Der erste Kilometer ist richtig steil. Beginnt man mit einem zu hohen Tempo, fehlt die Kraft für den Rest der Strecke, der nicht zu unterschätzen ist“ Mario Sturmlechner

Der Lauf auf die Donauwarte in Krems startete bei Regen bei der Bootsanlegestelle Krems/Stein. Die Teilnehmer mussten 3,5 Kilometer mit 246 Höhenmetern zurücklegen. Der Großteil der Strecke ist asphaltiert. Obwohl nur 3,5 Kilometer zu laufen sind, darf man nicht zu schnell ins Rennen starten. „Der erste Kilometer ist richtig steil. Beginnt man mit einem zu hohen Tempo, fehlt die Kraft für den Rest der Strecke, der nicht zu unterschätzen ist“, berichtete der routinierte Läufer.

„Ich konnte noch einmal zulegen und überquerte als Erstplatzierter ungefährdet die Ziellinie“ Mario Sturmlechner

Sturmlechner startete daher eher verhalten ins Rennen. Trotzdem führte er von Beginn an als Favorit das Feld an. Den ersten Kilometer lang verfolgte ihn Alexander Bichl im Windschatten. Nach dem ersten steilen Stück verschärfte Sturmlechner jedoch sein Tempo und baute somit den Vorsprung aus, der von Meter zu Meter größer wurde. Aufgrund des für ihn eher langsamen Starts, hatte der LC Mank Läufer noch genügend Kraft für das zweite steilere Stück am Ende der Strecke. „Ich konnte noch einmal zulegen und überquerte als Erstplatzierter ungefährdet die Ziellinie“, freute sich Sturmlechner.

Er benötigte nur 14:46 Minuten für den kurzen, aber doch sehr anspruchsvollen Berglauf auf die Donauwarte. Damit feiert Sturmlechner seinen vierten Gesamtsieg in diesem Jahr mit fast einer Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten Alexander Bichl (Zwickl Zwettl). Bichl kam nach 15:35 Minuten ins Ziel. Tobias Steirer (TRI Krems) komplettierte das Siegestrio mit einer schnellen Zeit von 17:33 Minuten.