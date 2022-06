Doppeltes Duell beim Manker Nachtlauf

1-Stunden-Nachtlauf.

Männer.

1. Jan Ratay (LCA Umdasch Amstetten) in 1:03:18 Stunden mit 17 Runden; 2. Mario Sturmlechner (LC Mank) in 1:03:44 mit 17 Runden, 3. Philipp Barbi (LC Mank) in 1:00:31 Stunden mit 15 Runden, 4. Daniel Binder (LC Ybbs) in 1:03:18 mit 15 Runden, 5. Marco Lesnik (Running Schritti) in 1:03:32 mit 15 Runden, 6. Mario Will (LC Mank) in 1:00:36 mit 14 Runden

Damen.

1. Tanja Kaißl (LC MKW Hausruck) in 1:01:25 Stunden mit 13 Runden, 2. Michaela Zöchbauer in 1:01:31 mit 13 Runden, 3. Patricia Schram (ULC TRANSFER St. Veit/Gölsen) in 1:03:47 mit 13 Runden, 4. Sabine Gastecker (HSV-Melk) in 1:01:47 mit 12 Runden, 5. Tanja

Zuser in 1:02:52 mit 12 Runden, 6. Manuela Pressler (ULC TRANSFER St. Veit/Gölsen) in 1:03:25 mit 12 Runden

1-Hour-Kidsrun.

U12.

Burschen.

1. Speeedies / Laufclub Mank in 1:00:41 mit 16 Runden (Philipp Zimola, Clemens Plankenbichler, Sebastian Lindner)

Mixed.

1. Tornados / LC Mank in 1:03:55 mit 17 Runden (Ewa Scheichelbauer, Stefanie Pichler, Xaver Daxböck)

Mädchen.

1. Kirchberger Teamgirls in 1:01:03 mit 14 Runden (Sarah Fugger, Hannah Fugger, Nadine Kalteis)

U16.

Burschen.

1. Die Senioren / USG Alpenvorland in 1:02:44 mit 19 Runden (Matheo Daxböck, Tristan Weninger, Moritz Schagerl)

Mixed.

1. Elkes Klasse / HakSportiv in 1:01:00 mit 18 Runden (Paul Zodl, Michael Riegler, Lena Wagner)

Mädchen.

1. USKO Melk - Power girls / USKO Melk in 1:01:11 mit 18 Runden (Elisabeth Köck, Luisa Köck, Emma Steiner)