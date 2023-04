19. Loosdorfer Mailauf steht vor der Tür

Werbung

Heuer lädt der ASK McDonald’s Loosdorf bereits zur 19. Ausgabe auf das Gelände des Sportzentrums Loosdorf am Kirchenweg. Los geht‘s um 9.15 Uhr mit den Jüngsten, wenn U6 und U8 300 Meter bestreiten. Um 9.30 Uhr folgen U10 und U12 über 800 Meter, ehe sich um 9.45 Uhr U14 und U16 über 1.700 Meter messen. Der Startschuss für den Hauptlauf über 5.000 Meter fällt um 10.15 Uhr. Um 11.15 Uhr steht dann der abschließende Staffellauf mit drei Läuferinnen beziehungsweise Läufern pro Staffel am Programm. Drei Runden à 1.666 Meter sind zu absolvieren. Die ersten Drei jeder Klasse im Hauptlauf und in den Kinderklassen erhalten Pokale, im Staffellauf erhalten sie Medaillen. Zusätzlich erhält jedes Kind eine Medaille. Die Siegerehrung geht dann um 12 Uhr über die Bühne. Anmeldung online unter www.ask-mcdonalds-loosdorf.at oder am 1. Mai ab 8 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start vor Ort in der Stockschützenhalle.