ASK Loosdorf: Horatschek „steht als Letzte“

Sechs Kilometer mit 300 Höhenmetern pro Runde. So weit, so gut. Beim „Vertical Last One Standing“ in Purkersdorf gilt es diese Runde aber jede Stunde neu zu beginnen – bis man die letzte Frau oder der letzte Mann ist.

„Es war wieder ein cooler Lauf“, schmunzelt Romana Horatschek vom ASK McDonald's Loosdorf, die das spezielle Rennen, das es zum dritten Mal gab, zum zweiten Mal in Angriff genommen hat. „Die Bedingungen waren ein Wahnsinn“, erzählt Horatschek von der matschigen Strecke aufgrund des Regens in den Tagen zuvor. Damit sei es auch deutlich herausfordernder als 2022 gewesen, als Horatschek 19 Runden lang „stand“.

Auch während des Laufs verlangten starke Regenschauer den Läuferinnen und Läufern alles ab. „Es war heuer vom Körperlichen her sicher mit dem doppelten Aufwand verbunden“, erzählt Horatschek. In der 14. Runde, nach 81 Kilometern, war der Jubel dann groß: Horatschek war „Last Woman Standing“ und gewann damit den Lauf. „Ich bin mega stolz, dass ich die letzte Dame geworden bin“, freut sie sich. „Es ist echt ein cooles Format.“

Nur zwei Tage später holte Horatschek dann den zweiten Platz beim Heimrennen, dem Loosdorfer Mailauf (die NÖN berichtete). „Es läuft richtig gut momentan. So darf es weitergehen“, lacht Horatschek.