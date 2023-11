ASK-Loosdorf-Läufer Majcen triumphiert bei Dresden-Halbmarathon

Sonst sind die Berge das Terrain seiner Wahl, das hat Rolf Majcen aber nicht gehindert, auch beim Halbmarathon in Dresden an den Start zu gehen. Die Bedingungen hätten besser sein können, ganz unzufrieden war Majcen aber nicht: „Lebhaft aufkommender Wind, aber gute Temperatur.“

Schlussendlich spulte der Gesamt-Dritte der abgelaufenen Berglauf-Meisterschaft die 21,0975 Kilometer in 1:28:47 Stunden ab – und holte damit Gold! „Mir ist als Bergläufer in Dresden das Kunststück gelungen, dass ich die AK 55 beim Halbmarathon vor 168 weiteren AK-55-Männern gewinnen konnte“, jubelte Majcen. Und das nur rund eine Woche, nachdem er beim Zehn-Kilometer-Lauf in St. Pölten den NÖ-Landesmeistertitel in der AK 55 geholt hatte.

Ganz ohne Höhenmeter blieb Majcen aber auch in Dresden nicht. „Natürlich habe ich mir es als Treppenläufer nicht nehmen lassen, nach dem Lauf noch über die Treppen zur Kuppel der berühmten Dresdener Frauenkirche zu sprinten, um die Aussicht über diese beeindruckende Stadt zu genießen“, lacht Majcen.