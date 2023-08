ASK Loosdorf: Majcen läuft von Erfolg zu Erfolg

Von Altaussee hinauf auf das berühmte Loser Felsenfenster: das sieben Kilometer und 1.150 Höhenmeter. Für Berglauf-Ass Rolf Majcen kein Problem. Der Athlet des ASK McDonald’s Loosdorf feierte in seiner Altersklasse (AK 50) den elften Sieg in Serie und machte sich damit selbst ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, denn nur drei Tage zuvor wurde Majcen 57 Jahre alt.

„Mit einem weiteren Sieg in das neue Lebensjahr zu starten und mir nachträglich selber ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk zu machen, ist fantastisch“, jubelte Majcen. Als einer der ersten Gratulanten stellte sich der ehemalige Skisprung-Gesamtweltcupsieger Andreas Goldberger ein. Der mittlerweile 50-jährige „Goldi“ belegte in der Altersklasse hinter Majcen nämlich Platz zwei. „Er ist ebenfalls sehr stark gelaufen“, musste Majcen ans Limit gehen, um den ehemaligen Spitzensportler hinter sich zu lassen.

Und das war nur Majcens jüngster Erfolg. Im Juli nahm er im Montafon die österreichischen Meisterschaften im Bergmarathon in Angriff. Für die 33 Kilometer und 3.300 Höhenmeter im Aufstieg und 2.000 Höhenmeter im Abstieg brauchte der Teesdorfer 5:48 Stunden. Damit kürte er sich in der Altersklasse 55 zum österreichischen Meister. Seine Ehefrau Lan wurde in der Altersklasse 45 Dritte. „Ich bin extrem glücklich, punktgenau zum Saisonhöhepunkt in Top-Form gewesen zu sein, und habe die letzten Wochen ganz speziell auf diesen Tag hintrainiert“, sagte Majcen nach dem Triumph.

Triumphiert hatte Majcen auch zuvor bei den niederösterreichischen Berglauf-Meisterschaften. Beim Schneeberglauf holte sich Rolf Majcen in der AK 55 den Titel. „Das bedeutet mir deswegen besonders viel, weil ich erstmals Freund und Ausnahmesportler Robert Glaser besiegen konnte. Nach jeweils zweiten Plätzen heuer bei den NÖ Meisterschaften im Marathon und Halbmarathon konnte ich am Schneeberg den Spieß endlich zum allerersten Mal umdrehen“, jubelte Majcen über den Erfolg.