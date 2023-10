ASK Loosdorf: Majcen stürmt Berglauf-Gesamt-Podest

Einmal geht’s noch. Auf dem Zwölferhorn bei St. Gilgen am Wolfgangsee stand für Rolf Majcen der Abschlussbewerb des Internationalen Österreichischen Berglaufcups am Programm – die 17. Station dieser Saison. Und der Athlet des ASK McDonald’s Loosdorf trumpfte einmal mehr auf: Majcen bewältigte die vier Kilometer und 908 Höhenmeter in 42:11,52 Minuten und holte sich damit Silber in der Altersklasse 55. Damit stürmte Majcen in der Cup-Gesamtwertung in seiner Klasse auf den ersten Platz. Und: Majcen belegte damit in der Overall-Gesamtwertung Platz drei und war damit auch bester Niederösterreicher.

Majcens Ehefrau Lan Majcen war nach 1:11:35,66 Stunden im Ziel und holte sich damit Rang eins in der Altersklasse 45.

Rolf Majcen blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zeit zurück: „Ich bereite mich seit meinem Sieg in Kitzbühel Anfang September auf den Istanbul-Marathon am 5. November vor und habe das Berglauftraining komplett aufgegeben. Dennoch gelangen mir im September bei weiteren Bergläufen in meiner Altersklasse nochmal vier Podestplätze und bei den Staatsmeisterschaften über 5.000 Meter in Eisenstadt holte ich Silber.“