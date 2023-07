Bei Ultralauf in die Top-Ten

Ein Eliminationslauf der besonderen Art. Das ist der Backyard Ultra nach Frankenmarkt. Der Modus: Zu jeder vollen Stunde starten die Läufer in eine 6,706 km (=4,167 Meilen) lange Strecke. Dafür hat man exakt eine Stunde Zeit. Wer die Runde nicht rechtzeitig beendet hat und nicht wieder am Start steht, ist raus. Das Event läuft so lange, bis nur noch 1 Läufer auf der Strecke ist. Einige Manker waren bereits beim Backyard Ultra schon am Start. Nun ging es für die kleine Delegation nach Frankenmarkt. Dort wurde erstmal „Stellung“ auf dem Campingplatz bezogen und die Ausrüstung/Verpflegung für den nächsten Tag/die nächsten Tage versorgt. Danach ging es noch zur Startnummernabholung und auf eine Stärkung ins örtliche Wirtshaus.Am Samstag startete pünktlich um 9 Uhr das Event und es ging in die erste Runde. Wie schon oben erwähnt geht es bei einem Backyard nicht darum die Runde möglichst schnell zu absolvieren, sondern möglichst lange im Rennen zu bleiben und somit möglichst viele Runden zu machen.Die ersten Runden nieselte es leicht, das Wetter beruhigte sich aber bald und rund um Mittag wurde es schon wärmer. Alle zehn Läuferinnen und Läufer des Laufclub Manks hatten andere Ziele von 7 bis 30 Runden war alles dabei. Als erstes mussten die beiden angeschlagenen Läuferinnen Birgit Fasel und Steffi Blaschek nach Runde acht das Handtuch werfen. Die beiden übertrafen trotz Blessuren ihr Ziel von sieben und finishten nach Runde acht mit 53,64 Kilometer und 6:30 Stunde. Eine Runde später lief auch Jennifer Eder in Runde neun mit 60,35 Kilometer und 6:34 Stunden im Ziel ein, sie war ebenfalls angeschlagen, komplettierte aber das LC Mank Ladies Team im Ziel.Pozsgay durchlief

die ganze NachtDanach sollte sich längere Zeit nichts tun, erst nach Runde 12, das sind 80,47 Kilometer (fast 2 Marathons) beendeten Johann Fasel, Manfred Mayr und NEO-LC Mank Mitglied Hans Schimanko das Rennen. Bereits eine Stunde später finishte Wolfgang Fuchs nach 87,17 Kilometer und 9:28 Stunden Nettolaufzeit. Bei so langen Distanzen kommt es leider immer wieder zu Schmerzen/Blessuren, die einem zum Aufgeben zwingen.Martin Groiss beendete sensationell nach 15 Runden, das sind 100,58 km das Rennen – er konnte somit seine Bestmarke von elf Runden verbessern und erstmals die 100 Kilometer Marke knacken. Bereits eine Runde später beendete auch Andreas Pfeffer, dem es bis Runde 14 sehr gut gegangen ist, nach 16 Runden um kurz vor 1 Uhr in der Nacht den Laufbewerb. Auch dies ist für ihn ein neuer persönlicher Rekord. Er verbesserte seine 15 Runden aus Seekirchen 2021 auf 16 Runden/107,29 Kilometer.Nun blieb nur noch ein Läufer des LC Mank im Rennen. Moritz Pozsgay durchlief die Nacht und finishte erst um kurz nach halb 9 am Morgen das Rennen. Vor allem die kalten Temperaturen in der Nacht und die „Einsamkeit“ auf der Strecke machten ihm zu schaffen. In den Pausen wurde er von seiner Freundin perfekt verpflegt.

„Vor allem die Stunden von 2-5 Uhr Früh waren die herausforderndsten, da nur noch wenige Leute zuschauen, es stockfinster und kalt ist und das Ziel (24 Runden) noch so weit weg ist“, resümierte Moritz Pozsgay nach dem Lauf. Es war die Anstrengung aber auf jeden Fall wert.

Backyard Bestleistung von 15 Runden auf unglaubliche 24 Runden, das sind 160,93 km und eine Laufzeit von 17:29:04 Stunden verbessert. Das bedeutet auch Gesamtrang neun bei der Veranstaltung und alle drei Buttons auf der „Finishermedaille“.Den Bewerb konnte nach 33 Runden, das sind 221,28 km Kalnins Ritvars aus Lettland für sich entscheiden, den Assist dazu gab ihm Raney Mitchell.