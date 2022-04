Bestleistung von Horatschek bei Marathon

Werbung

Die für den ASK Loosdorf startende Läuferin Romana Horatschek feiert in Zürich eine neue persönliche Bestleistung. „Nachdem der Zürich Marathon mein erst zweiter Marathon war, wollte ich meine Zeit vom Linzmarathon unterbieten. Letztes Jahr lief ich dort 3:34 Stunden“, schilderte die Athletin. „Dass an diesem Tag alles gepasst hat und meine neue Bestleistung jetzt 3:11:08 Stunden ist, ist ein Geschenk“, strahlte Horatschek. Bereits vom Start an lief alles wie geplant und sie konnte bis zum Schluss ihre Pace halten.

Nach diesem Erfolg stehen als Nächstes Bergläufe und der Schneeberg-Trail am Programm, wo sie bestmöglich abschneiden möchte. Im Herbst will sie sich erneut der Marathon-Challenge stellen und in Berlin und in Palma am Start stehen.