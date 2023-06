Eine Minute Vorsprung für Sturmlechner

Der Manker Mario Sturmlechner stand an der Startlinie des Muckenkogel Berglaufs in Lilienfeld. Die Bergläuferinnen und Läufer bezwangen den Muckenkogel auf einer Strecke von 8,5km und 730 Höhenmetern.

Waren die ersten drei Kilometer auf der Asphaltstraße gut bewältigbar, bedeuteten die Schotterwege mehr Anstrengung. Sturmlechner und Stefan Wracek machten von Anfang an Tempo. Bereits bei 1,5 Kilometer setzte sich Sturmlechner von seinem Kontrahenten ab und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Ab Kilometer fünf, und somit ab der steileren Streckenpassage hatte Sturmlechner bereits fast eine Minute Vorsprung. Damit gewann er in einer Zeit von 42:04 Minuten mit über einer Minute Vorsprung. „Da ich derzeit kein Berglauf-Training mache, hat mich der Sieg und der Vorsprung dann doch selbst überrascht“, resümierte der Vollblut-Athlet.

Ernst Eigelsreiter wagte sich ebenso an die Startlinie und freute sich in der M60 über den ersten Platz. Eigelsreiter nahm auch beim Hainfelder Kirchenberglauf teil, der zur Serie des Traisental Berglaufcups zählt. Dabei mussten 4.000 Meter und 475 Höhenmeter gelaufen werden. Eigelsreiter sicherte sich auch hier die Goldmedaille in der M60.