Endlich wieder Osterlauf in Melk!

37 Jahre lang war er ein Fixpunkt in der Melker Altstadt: der Osterlauf des HSV Melk. Corona sorgte dafür, dass das Traditionsevent am Ostermontag erstmals abgesagt werden musste und nun zwei Jahre nicht durchgeführt werden konnte. In etwas mehr als einem Monat ist es aber so weit: Am 18. April steigt die 38. Auflage des Melker Osterlaufs.

„Wir freuen uns sehr, dass der Lauf wieder stattfinden kann“, strahlt Herbert Sandwieser, Sektionsleiter beim Veranstalterverein HSV Melk.

Die Renaissance hat dabei gleich einige Neuerungen parat. Da wäre zum einen die geänderte Streckenführung: Die Athleten laufen nicht mehr bis zum Löwenpark, sondern biegen bei der Ampel davor links Richtung Altstadt ab. Die Rundenlänge wurde damit von 2,5 auf 1,4 Kilometer reduziert. Zum anderen geht die Änderung mit einer neuen Länge des Hauptlaufs einher: Dieser wird nicht mehr über fünf und über zehn Kilometer ausgetragen, sondern über sieben, was fünf Runden der neuen Strecke entspricht.

Mehrere Vorteile durch verkürzte Rundenlänge

„Das hat auch den Vorteil, dass die Läufer öfter beim Start- und Zielbereich vorbeikommen, was es interessanter für die Zuschauer macht“, erklärt Sandwieser. Zudem vereinfache die Verkürzung die Organisation, weil weniger Einsatzkräfte benötigt werden. Die neue Strecke ist dabei aber nicht in Stein gemeißelt. „Wir schauen, wie das Feedback ist“, kann sich Sandwieser auch eine Rückkehr zu den früheren Bedingungen vorstellen.

Wichtig sei jedenfalls, nach den wettkampftechnisch mauen Pandemiejahren die Menschen wieder zum Bewerb zu locken. „Es ist wichtig, dass die Läufer nach zwei Jahren Corona-Schlaf wieder am Start sein können“, sagt Sandwieser. Und dies betrifft nicht nur die Siegesanwärter: Beim Osterlauf sollen so viele Menschen wie möglich mitmachen – von Kindern, Schülern und Jugendlichen über Hobbyläufer bis zum Staffelbewerb, bei dem neben Firmen auch Vereine wie der SC Melk wieder stark vertreten sein werden.