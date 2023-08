Erfolge für USKO Melk

Der Stadtlauf erfreut sich bei den Läuferinnen und Läufern von großer Beliebtheit. Beim Jugendlauf mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 1.200 Meter bewältigen. Lea Jähnichen überquerte die Ziellinie nach 4:44 Minuten und holte damit Gold. Nora Gugrel lief exakt die gleiche Zeit und holte damit in der wU14 den ersten Rang.

Beim hochkarätigen Meeting in Andorf in Oberösterreich standen Spitzenathleten aus ganz Österreich wie zum Beispiel Diskusstar Lukas Weißhaidinger am Start. Das Meeting stellte eine perfekte Gelegenheit dar, um seine Leistung zu überprüfen und eigene Rekorde zu brechen. Mit dabei waren auch Maximilian Gruber und Simon Lödl vom USKO Melk über 1.000 Meter. Gruber benötigte 3:01 Minuten und Lödl kam nach 3:06 Minuten ins Ziel. Beide freuten sich mit diesen Zeiten über neue persönliche Bestleistungen.