Erneuter Landes-Titel für die Melker Stiftsgym-Mädels

Bereits im Jahr 2021 freute sich die Mädchenmannschaft des Stiftsgymnasiums Melk über den Landesmeistertitel. Bei den diesjährigen Crosscountry-Landesmeisterschaften am Gelände der Militärakademie in Wiener Neustadt wiederholten die fünf Mädchen vom USKO Melk ihren Erfolg – diesmal in der Oberstufenwertung.

13 Oberstufen-Teams standen am Start. Luisa Köck holte den dritten Rang in der Einzelwertung. Sie benötigte 12:16 Minuten für die anspruchsvolle drei Kilometer lange Strecke. Die Überraschung lieferte die zweitbeste Melkerin: Marie Jähnichen belegte Rang fünf und lief Kilometer drei um 26 Sekunden schneller als Kilometer zwei.

Knapp dahinter komplettierten Elisabeth Köck auf Rang sechs, Johanna Daxböck auf Platz neun und Emma Steiner auf Rang 14 die Melker Mannschaft. Mit diesen Leistungen freuten sie sich über den überlegenen Landesmeistertitel.

Beim NÖ-Landesfinale der Lidl-Schulläufe qualifizierten sich alle neun Stiftsgymnasiastinnen und -gymnasiasten für das Bundesfinale Mitte Juni. In der U12 feierte Lea Jähnichen einen überlegenen Sieg. Lotta Steiner, Louisa Handl und Marlon Essmeister landeten ebenso in den Top-30. Simon Fußthaler musste sich knapp geschlagen geben und belegte Rang zwei. Maximilian Gruber holte ebenso Silber.

Die U14-Mädchen Flora Steiner mit Rang drei, Charlotte Köck auf Platz fünf und Gloria Urdl mit Rang sieben landeten alle im Spitzenfeld.