Heinrich Steiner bei Wien-Marathon: Nach 42 Kilometern im großen Glück

„Es war ein großes Ziel von mir, den Marathon wieder in unter drei Stunden zu laufen – in meinem fortgeschrittenen Laufalter“, lacht Heinrich Steiner. Der 53-jährige Ybbser hatte die 42,195 Kilometer schon dreimal unter drei Stunden bewältigt, aber noch nie, seitdem er 50 war.

Wie hat er sich darauf vorbereitet? „Mein Motto ist: Man muss immer im Saft bleiben. Dann ist das Training für einen Marathon kein großer Aufwand“, erzählt Steiner, der sich nicht nur laufend fit hält, sondern auch auf dem Rennrad und den Langlaufski. So reichten eine ärztliche Sportuntersuchung im Jänner und vier spezielle Einheiten in den zwei Monaten vor dem Start, um am Sonntag in Wien die Drei-Stunden-Marke anzupeilen.

Steiners Taktik: Bis zur Halbmarathondistanz zwei Minuten herausholen. Und das schaffte er, auch wenn viel Konzentration notwendig war, konstant bei einem Tempo von 4,12 Minuten pro Kilometer zu bleiben. „Da musste ich aufpassen, dass ich nicht in die Wohlfühlzone abrutsche“, schildert der Sportmental-, Fitness- und Gesundheitstrainer, dass es vor allem die letzten acht Kilometer „sehr anstrengend“ war. Aber Steiner triumphierte, hielt den Polster bis zum Schluss und überquerte nach 2:57:42 Stunden die Ziellinie. „Ich freue mich natürlich sehr, dass ich mein Ziel erreicht habe.“

Freude gab‘s auch beim LC Mank. Emil Jaidhauser finishte in einer Zeit von 3:17:04, Dieter Muik in 3:30:22, Markus Hiesberger in 3:36:47 und Michaela Zeilinger in 5:15:58.