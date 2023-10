HSV Melk: Auf der Langstrecke um den See

Der Startschuss zur 51. Auflage des Wolfgangseelaufs fiel bei perfekten Bedingungen. Thomas Gastecker, Manuel Gansch und Herbert Sandwieser standen beim Klassiker über 27 Kilometer an der Startlinie, während Sabine Gastecker und Elke Gansch den Zehn-Kilometer-Bewerb bewältigten.

Thomas Gastecker zeigte einmal mehr sein Können über längere Distanzen. Die Athletinnen und Athleten starteten in St. Wolfgang, danach führt die Strecke über rund 300 Höhenmeter auf den Falkenstein und weiter eine Runde um den See. Gastecker lief ein ambitioniertes, gleichmäßiges Rennen und überquerte die Ziellinie nach 1:51:36 Stunden auf dem 22. Gesamtrang. Damit belegte er Rang fünf in der M45. Manuel Gansch lief ebenso ein konstantes Rennen, bevor sich auf den letzten Kilometern der geringe Trainingsumfang bemerkbar machte. Er blieb dennoch mit 1:58:14 klar unter der Zwei-Stunden-Grenze und belegte Rang acht in der M40. Herbert Sandwieser zeigte sich zufrieden mit seinem Rennen. Zum Ende hin zeigte sich der Ehrgeiz: Der HSV-Athlet wollte unbedingt unter den zwei Stunden bleiben, erreichte sein Ziel und belegte Rang acht in der M45.

Sabine Gastecker startete mit schnellem Tempo in den Zehn-Kilometer-Lauf. Die steilen Anstiege zum Schluss kosteten sie Zeit und Kraft. Gastecker beendete das Rennen nach 45:51 Minuten und holte Bronze in der W50. Elke Gansch startete entsprechend der Genusslauf-Wertung gemütlich ins Rennen. In der zweiten Hälfte steigerte sie ihr Tempo und erreichte Rang fünf in der W40.