HSV Melk: Wettkampf als Duathlon genutzt

Da Thomas und Sabine Gastecker der Start beim 21. Ottensteiner Seelauf als sportliche Aktivität an einem Wochenende nicht genug war, nutzten sie die Anreise ins Waldviertel am Vortag als Trainingsfahrt mit dem Rad. Nach dem Startschuss genossen sie die schöne Streckenführung, in leicht hügeliger Landschaft. Rund 169 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lockte der Seelauf an. Sabine ging das Rennen zurückhaltend an und erreichte bei den Damen den fünften Gesamtrang. In ihrer Altersklasse wurde ihr keine Gegnerin gefährlich. Thomas lief lange Zeit an fünfter bis siebenter Stelle, musste aber auf den letzten zwei Kilometern noch einige Läufer vorbeilassen und erreichte den neunten Gesamtrang.