Katharina Götschl auf Bestzeitenkurs

Für Katharina Götschl steht zurzeit ein Wettkampf nach dem nächsten am Programm. Die Oberndorferin, die für den USKO Melk läuft, studiert das dritte Semester in den USA, seit Herbst an der Academy of Art University in San Francisco, um ihre professionelle Leichtathletikkarriere mit ihrer akademischen Ausbildung zu vereinen.

Nach einem Jahr mit mehreren kleinen Verletzungen schnuppert sie amerikanische Wettkampfluft und läuft von einer persönlichen Bestleistung zur nächsten. „Ich bin mit den Zeiten zufrieden, aber meinen Trainingszeiten zufolge sollte noch mehr möglich sein“, kommentierte Götschl.

Beim Einstiegsmeeting, der „Spokane Indoor Challenge“, in Washington verbesserte sie ihre 3.000-Meter-Bestleistung um 21 Sekunden auf 10:03 Minuten, wobei sie das Rennen von Anfang an alleine laufen musste. Damit gewann sie überlegen. Nach einem Flug an die amerikanische Ostküste startete sie eine Woche später in Virginia Beach beim Lauf über eine Meile (1.609 Meter) und siegte abermals mit einer neuen Bestleistung von 4:59 Minuten. Ebenso ging sie mit ihren Teamkolleginnen bei der 4x400-Meter-Staffel als Schlussläuferin an den Start. Dabei wurde die Zeit 61,07 Sekunden gestoppt, was ebenso Bestleistung bedeutete. Nur einen Tag später verbesserte sie ihre 800-Meter-Bestzeit um 4,3 Sekunden auf 2:15 Minuten.

„Die Meetings liegen weit auseinander, was oft mehrere Flugstunden Anreise bedeutet. Einerseits ist die Reisezeit sehr anstrengend, andererseits gewöhnen wir uns dadurch an die verschiedenen Wettkampfstätten, um bei den Meisterschaftsläufen bereits Routine zu haben“, erklärte die Athletin.

Beim Spokane WSU Open in Washington konnte Götschl ihre 3.000-Meter-Bestzeit noch einmal um drei Sekunden auf 10:00 Minuten senken. Sie bleibt aber streng mit sich selbst: „Zehn Minuten sind gut, aber mein Ziel ist definitiv eine Zeit rund um 9:50 Minuten.“

Zuletzt stand erneut ein Meeting in Virginia Beach am Programm. Götschl erhoffte sich eine Zeit um 4:50 Minuten über die Meile. „Ich musste von Anfang weg das Rennen wieder alleine laufen“, bedauerte Götschl. Sie überquerte die Ziellinie nach 4:58 Minuten und blieb damit unter ihren Erwartungen.