Katharina Götschl aus USA zurück

Katharina Götschl landete am Montag nach ihrem ersten Jahr in den USA, wo sie mit ihrem Stipendium Studium und Training vereinen kann, wieder in Wien. Kaum zu Hause angekommen, warteten vier Wettkämpfe auf sie.

Am Donnerstag fuhr die Athletin mit den Schülern des Stiftsgymnasiums Melk und Trainer Herbert Temper nach Amstetten zur Schullaufolympiade und ging beim 60-Meter- und 600-Meter-Bewerb an den Start. Der 60-Meter-Sprint ließ zu wünschen übrig. Über die 600 Meter holte sie jedoch mit einer Zeit von 1:42 Minuten die Goldmedaille. Am Samstag startete die Oberndorferin bei den Staatsmeisterschaften im 3.000-Meter-Hindernis. „Leider hatte ich vor zwei Wochen in Amerika einen Sturz beim Hindernistraining und dadurch nicht die perfekte Vorbereitung für den Wettkampf. Obwohl ich keine Schmerzen hatte, hatte ich vor jedem Hindernis etwas Angst, wieder zu stürzen“, berichtete Götschl. Dennoch holte sie in der U23 den Sieg und in der allgemeinen Klasse verpasste sie knapp das Podium.

Am Sonntag stand der Frauenlauf in Wien am Programm. Götschl durfte in der Elite-Klasse starten. „Der Wettkampf verlief besser als erwartet. Wir liefen die fünf Kilometer in einer Gruppe relativ konstant“, freute sich Götschl. Mit einer Zeit von 18:46 Minuten belegte sie in der Elite-Wertung den 29. Platz.