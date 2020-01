Nach ihrem Tagessieg beim Kremser Crosslauf bewies Katharina Götschl vom USKO Melk ihre Topform auch bei den niederösterreichischen Hallenlandesmeisterschaften im Wiener Dusika-Stadion.

Die erst 17-jährige Oberndorferin musste zum ersten Mal in der allgemeinen Klasse an den Start gehen. Sie ließ sich von ihren älteren Konkurrentinnen jedoch nicht einschüchtern und startete mit hohem Tempo ins Rennen. „Mein Trainer Herbert Temper und ich haben keine exakten Rundenzeit besprochen und so startete ich ziemlich schnell in den ersten Kilometer. Den hatte ich in 3:24 Minuten herabgespult. Demnach versuchte ich, mein Tempo zu drosseln“, schilderte die Siegerin.

Das Vorhaben gelang ihr auch und sie lief die letzten beiden Kilometer in einem konstanten Schnitt von 3:35 Minuten/Kilometer. Somit überquerte Götschl die Ziellinie nach 10:34 Minuten und verbesserte ihre Vorjahresbestzeit um 23 Sekunden. Der Vorsprung auf Silber und Bronze lag bei neun beziehungsweise 24 Sekunden. „Ich musste die 15 Runden ganz alleine herabspulen. Außerdem hatte es in der Halle 25 Grad. Die trockene Luft machte sich bereits nach dem ersten Kilometer bemerkbar“, beschrieb Götschl. Die Goldmedaille bedeutet ihren ersten Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse sowie ihren 14. insgesamt. Katharina Götschl wird bei den nächsten Läufen zum Vier-Städte-Crosscup am Start stehen, bei dem sie sich den Damen-Cupsieg holen möchte.

Undankbarer vierter Rang für Blauensteiner

Niklas Blauensteiner und Paul Steiner, die beide erst 13 Jahre alt sind, traten erstmals in der Altersklasse U18 an. Blauensteiner verbesserte seine persönliche Bestzeit über 800 Meter mit 2:19 Minuten um fast fünf Sekunden. Für den Sprung aufs Stockerl reichte die Leistung jedoch nicht und er musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Paul Steiner benötigte 2:27 Minuten für die vier Runden und belegte den sechsten Rang.