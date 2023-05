Besser hätte das Wetter am Staatsfeiertag nicht sein können, ebenso wenig wie die Stimmung: An die 1.000 Läuferinnen und Läufer, von ganz klein bis sehr routiniert, Zuschauerinnen und Zuschauer und Helferinnen und Helfer ließen den 19. Loosdorfer Mailauf zum Lauffest werden.

Jubeln konnten dabei vor allem Mario Sturmlechner und Angela Hintermayer, die jeweils souverän den Sieg feierten. Sturmlechner matchte sich zu Beginn noch mit Gerhard Steinböck vom Veranstalterverein ASK Mc Donald‘s Loosdorf. „Ich habe gewusst, dass Gerhard der stärkste Konkurrent sein wird. Und ich weiß, dass ein Zielsprint gegen ihn immer schwierig ist“, erzählte LC-Mank-Lauf-Ass Sturmlechner, der deshalb etwa ab der Hälfte das Tempo noch einmal anzog und schließlich mit rund zehn Sekunden Vorsprung auf Steinböck in 16:26,49 Minuten als Erster die Ziellinie überquerte.

Vollbild Mehr aus Melk ASK Ybbs 2. Landesliga West Double für die Donaustädter Laufsport Lauffest in Loosdorf Sumsi-Erima-Kids-Cup Jubel bei Ruprechtshofen und Kirnberg/Texingtal Mehr Top-Stories Badesaison „Immer weniger können gut schwimmen“ Rettung Zahl der Krankentransporte ist seit Corona gestiegen Bezirksgericht Hol... Bruderliebe sieht anders aus: Streit endete vor Gericht FB 1 /101 Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Anzeige Laufsport Lauffest in Loosdorf . Traumkulisse, Starterrekord und zwei souveräne Siege bei der 19. Auflage des Loosdorfer Mailaufs.

Steinböck freute sich auch über Platz zwei: „Es war ein sehr spannendes Duell. Ich habe gewusst, dass es sehr eng wird. In der zweiten Runde musste ich Mario dann abreißen lassen, aber mit meiner Zeit bin ich sehr zufrieden.“ Dritter wurde der Vorjahressieger Daniel Binder vom LC Ybbs, der aber den Staffellauf gewann (15:59,06) – zusammen mit Martin Reisinger und Jürgen Zehetner als die „Intervallbande“, weil sie sich wöchentlich zum Intervalltraining treffen. „Dadurch, dass es zwei andere starke Läufer waren, ich mich gegenüber letztem Jahr um eine halbe Minute verbessert habe und ich Erster in der M40 geworden bin, bin ich sehr zufrieden. Die Staffel hat das Ganze noch gekrönt“, sagte Binder.

Vollbild Mehr aus Melk ASK Ybbs 2. Landesliga West Double für die Donaustädter Laufsport Lauffest in Loosdorf Sumsi-Erima-Kids-Cup Jubel bei Ruprechtshofen und Kirnberg/Texingtal Mehr Top-Stories Badesaison „Immer weniger können gut schwimmen“ Rettung Zahl der Krankentransporte ist seit Corona gestiegen Bezirksgericht Hol... Bruderliebe sieht anders aus: Streit endete vor Gericht FB 1 /101 Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Foto: NÖN, Michael Bouda Anzeige Laufsport Lauffest in Loosdorf . Traumkulisse, Starterrekord und zwei souveräne Siege bei der 19. Auflage des Loosdorfer Mailaufs.

Hintermayer konnte Vorjahrestitel verteidigen

Angela Hintermayer verteidigte mit ihrem Sieg den Titel aus dem Vorjahr. Und wie: Die ASK-Mc-Donald‘s-Loosdorf-Athletin finishte mit einer Zeit von 19:07,63 rund zwei Minuten vor ihrer Vereinskollegin Romana Horatschek und der Drittplatzierten Viktoria Ugrinovich vom HSV Melk. „Dieses Jahr war ich wieder eine Nummer schneller. Beim Laufen bin ich immer voll in meiner Mitte, es ist ein wunderschönes Gefühl“, freute sich Hintermayer.

Während insgesamt 99 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Hauptlauf in Angriff nahmen, gab‘s bei den Jüngsten einen neuen Starterrekord: 103 Knirpse sowie 90 Kinder gaben über 300 beziehungsweise 500 Meter alles. 35 Jungsportlerinnen und -sportler standen beim Jugendlauf über 1.700 Meter am Start, wobei Maximilian Gruber (USKO Melk) und Susanna Hofinger (LC Kapelln) jeweils am schnellsten waren. Im Staffelbewerb kämpften 22 Dreierteams um den Sieg. Die schnellste Frauenstaffel stellten die Gastgeber mit Hintermayer, Horatschek und Tanja Zuser. Pfeilschnell war auch die Mixed-Staffel des USKO Melk mit Maximilan Gruber, Johanna Daxböck und Simon Lödl.

„Es war eine tolle Veranstaltung. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich ASK-Mc-Donald‘s-Loosdorf-Obmann Ernst Eigelsreiter. „Es ist einfach immer wieder toll, so eine Veranstaltung aufzuziehen. Und es war auch eine Topzuschauerkulisse.“