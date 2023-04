Romana Horatschek: Allein auf 160 Kilometer weiter Flur

Werbung

„Ich muss das Ganze selbst erst einmal sacken lassen – was mir da aufgegangen ist.“ Romana Horatschek kann es noch nicht wirklich fassen: Nach 160 Kilometern, nach 3.660 Höhenmetern, nach 23 Stunden und 47 Minuten hat die Läuferin des ASK McDonald’s Loosdorf am vergangenen Sonntag die Ziellinie des Rosalia Ultra Xtreme überquert.

Es ist die längste Distanz der Rosalia Trail Challenge – ein Lauf- und Wanderevent, das am Rosalia Rundwanderweg durch Wiener Neustadt und die südlich davon gelegenen Thermengemeinden führt. Für den Ultra Xtreme ist die 80 Kilometer lange Runde des Ultra Pro zweimal zu laufen. Und nicht nur die schiere Länge stellte Horatschek vor Herausforderungen. „Es war ein wahnsinnig arger Lauf mit wahnsinnigen Wetterbedingungen“, blickt sie zurück. Die Wetterprognosen hatten Regen für den ganzen Samstag angekündigt. Also bereitete sich Horatschek mit Kleidung zum Wechseln bei der Labstelle vor.

Startschuss vor Sonnenaufgang

Um 4 Uhr früh fiel am Samstag dann der Startschuss, Horatschek war dabei die einzige Frau, die den 160-Kilometer-Lauf in Angriff nahm. „Die erste Runde ist super gegangen“, erzählt Horatschek von der ersten Hälfte, nach der sie sich gleich umzog. „Das Gewand war wirklich zum Auswinden“, erzählt sie.

In der zweiten Runde, die von der Richtung her dann wieder retour führte, wurde es von den Bedingungen her aber sehr viel schwieriger. „Da hat es Teilstücke gegeben, die aufgrund des vielen Regens im Vorfeld total gatschig waren, in denen viel Wasser gestanden ist. Zusätzlich ist dann noch dazugekommen, dass die nächste Nacht angebrochen ist, wo man dann mit der Stirnlampe unterwegs ist, der Nebel ist eingefallen, und ich war zu einem riesig großen Teil alleine auf der Strecke unterwegs“, schildert Horatschek.

So übersah sie auch die eine oder andere Markierung, musste öfters wieder umkehren und verlor dadurch etwas Zeit. Nach 23 Stunden und 47 Minuten war der Triumph aber perfekt: Horatschek finishte den Ultra Xtreme – und das als einzige Frau. Dementsprechend groß waren die Emotionen bei Horatschek: „Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich mit meinem Willen und meiner Stärke im Kopf das geschafft habe. Vor allem auch in einer Zeit von unter 24 Stunden, worauf ich wirklich sehr stolz sein kann.“