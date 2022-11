Loosdorfer Double bei Gipfelkreuz-Lauf

Werbung

Entlang der Pielach durchs Ofenloch, dann der Anstieg hinauf zum Gipfelkreuz und zum Schluss wieder bergab Richtung Ziel: Am Sonntag hat der ASK Mc Donald’s Loosdorf zum zweiten Mal zum Lauf rund um das Loosdorfer Gipfelkreuz geladen. Und 35 Starterinnen und Starter nahmen die 5,5 Kilometer lange Strecke mit knapp 160 Höhenmetern in Angriff.

Bei den Männern war Daniel Binder eine Klasse für sich: Mit 23:43 Minuten lief der LC-Ybbs-Athlet mit fast einer Minute Vorsprung auf Rudolf Reitberger über die Ziellinie. Dritter wurde Moritz Pozsgay vom LC Mank. Binder hat damit das Loosdorfer Double geholt – er siegte auch vor gut einem halben Jahr beim Loosdorfer Mailauf. „Von der Strecke her war es ein Traum – ich bin ein Crossläufer“, sagte Binder im NÖN-Gespräch. „Ich habe mich am Anfang abgesetzt und ab dem Gipfelkreuz dann gewusst, dass es sich ausgehen wird.“ Für Binder war es – so wie für viele Läuferinnen und Läufer – der letzte Wettkampf der Saison. „Das ist ein schöner Abschluss mit dem Sieg“, sagt Binder.

Die schnellste Frau war die Hürmerin Tanja Zuser, die seit Kurzem für den ASK Mc Donald‘s Loosdorf läuft. Sie finishte in 29:46 vor Alice Zenz und Jennifer Eder. „Es war sehr anstrengend, aber ich konnte es gut wegstecken“, erzählte Zuser, wie sie sich bergab dann den Sieg sicherte. „Es war super – es war ein sehr schöner Lauf.“

Erfreut waren auch die Veranstalter um ASK-Obmann Ernst Eigelsreiter: „Wir sind sehr zufrieden mit den 35 Startern.“ Und wird es nächstes Jahr die dritte Auflage geben? „Ganz sicher!“, lacht Eigelsreiter.