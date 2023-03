Loosdorfs Horatschek läuft auf Lindkogel-Podest

Werbung

„Ich bin mega happy“, strahlt Romana Horatschek nach dem Zieleinlauf am vergangenen Sonntag. Die Athletin des ASK Mc Donald‘s Loosdorf und die aktuelle NÖN-Sportlerwahl-Siegerin hat den Lindkogel-Trail über 54 Kilometer in Angriff genommen – ihr Auftakt in die heurige Trailsaison.

Eine Zeit von sechs bis sechseinhalb Stunden hatte sie sich vorgenommen. „Am Anfang bin ich etwas zu schnell weggestartet, im Mittelteil habe ich dann aber etwas das Tempo rausgenommen und vor allem in den Berg-ab-Passagen habe ich dann viel Zeit aufgeholt“, lässt Horatschek den Lauf Revue passieren. Nach 6:08 Stunden überquerte sie die Ziellinie und stand damit doppelt am Stockerl: als drittschnellste Dame in der Gesamtwertung und Rang zwei in ihrer Altersklasse W30. „Ich bin voll zufrieden mit meinem Ergebnis“, resümiert Horatschek. „So darf die Laufsaison weitergehen“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

Nach einer kurzen Erholungsphase wird Horatschek Mitte April beim Rosalia Trail über 160 Kilometer am Start stehen. „Darauf bin ich schon sehr gespannt und ich freue mich sehr darauf“, sagt Horatschek. Ihre Vereinskollegin Tanja Zuser absolvierte beim Lindkogel-Trail den 34-Kilometer-Lauf und finishte in 3:57 Stunden als Siebente in der Altersklasse W30.