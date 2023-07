Luisa Köck läuft zu Podestplatz

Beim Lidl-Schullauf-Bundesfinale in Graz standen neun Schülerinnen und Schüler vom Stiftsgymnasium Melk an der Startlinie. In jedem Bundesland qualifizierten sich jeweils die 30 besten Läuferinnen und Läufer für das Bundesfinale. In den einzelnen Klassen der Unterstufe nahmen 100-125 Kinder teil und mussten eine Strecke von 1.600 Meter bewältigen. Über den größten Erfolg freuten sich einmal mehr die Köck-Zwillinge in der Altersklasse U17. Luisa schaffte mit Rang drei als einzige der Melker Athletinnen- und Athletengruppe den Sprung aufs Podest, knapp vor ihrer Schwester Elisabeth, die den vierten Rang belegte.

Flora Steiner freute sich in der U13 über den fünften Platz in 6:18 Minuten. Bei den Burschen belegte Jonas Egger den neunten Platz. In der Altersklasse U15 musste sich der erst 12-jährige Emmersdorfer Stiftsgymnasiast Maximilian Gruber gegen mehrere, weit ältere Gegner behaupten. Dies gelang ihm nur teilweise und so gab er sich mit dem zehnten Platz zufrieden. Knapp dahinter landete Simon Lödl von der Melker NMS auf Platz zwölf.

Bei den U15-Mädchen lief Emma Steiner knapp nicht unter die Top-zehn und belegte Rang 13. Johanna Daxböck freute sich über Platz 15 und Marie Jähnichen belegte Rang 28.