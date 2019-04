Bei der größten Laufveranstaltung Österreichs, dem Vienna City Marathon wagte sich Karl Fischer vom ASK McDonalds Loosdorf an den Start. Er überquerte die Ziellinie nach 3:15:01 Stunden. Vom LC Mank beendete Markus Hiesberger sein Rennen nach 4:01:02 Stunden. Mario Sturmlechner hingegen nahm die Halbmarathondistanz in Angriff. Dafür benötigte er nur 1:14:11 Stunden.

Ein bisschen schneller, dafür aber auch um einige Kilometer kürzer unterwegs waren die Läufer der Ö3-Challenge. Die Herausforderung heuer lautete: Den aktuellen Marathon-Weltrekord vom Kenianer Eliud Kipchoge, der 2:01:39 Stunden beträgt, schlagen. Philipp Barbi und Martin Reisinger vom LC Mank waren heuer ein Teil der Staffel. Die gesamte Staffel benötigte für die 42,195 Kilometer eine Zeit von 2:04:18 Stunden. Es reichte also nicht ganz. Die beiden Manker lieferten die gewünschte Pace von unter drei Minuten ab. „Ist ganz schön schwer gewesen, hätte ich nicht geglaubt. Auf jeden Fall haben die Lungen danach noch ganz schön gebrannt. Die Verpflegung im Ziel mit Kaiserschmarrn war super“, resümierte Philipp Barbi über die gelungene Veranstaltung.