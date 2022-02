Mario Sturmlechner verpasste Rekord knapp

Beim Crosslauf in St. Pölten stand Mario Sturmlechner vom Laufclub Mank zum zweiten Mal in diesem Jahr an der Startlinie. Die ersten 500 Meter machte Roland Hinterhofer von der Union St. Pölten das Tempo. Damit setzte sich von Beginn an das Trio Sturmlechner, Hinterhofer und Schindler ab. Sturmlechner überholte Hinterhofer mit hohem Tempo. „Bis Kilometer eins war das Tempo von mir sehr hoch und keiner der beiden ging mit, sodass ich einen respektablen Abstand herausarbeiten konnte“, schilderte der LC-Mank-Läufer. Von Meter zu Meter baute er seinen Vorsprung aus und feierte nach 4,3 Kilometern bei der NV Arena in St. Pölten den Gesamtsieg in 14:02 Minuten. Roland Hinterhofer überquerte die Ziellinie nach 14:42 Minuten und setzte sich im Schlusssprint gegen Peter Schindler (LC Wolkersdorf) durch. „Der zweite Sieg bei meinem zweiten Rennen dieses Jahr motiviert mich für das weitere Training“, strahlte der Manker.

Romana Horatschek vom ASK Ortner Loosdorf holte als schnellste Dame die Goldmedaille. Ernst Eigelsreiter belegte Rang zwei in der M60.