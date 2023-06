Maximilian Gruber in ewiger Bestenliste

Beim Laufmeeting in Vöcklabruck zeigte das USKO-Melk-Aushängeschild Maximilian Gruber abermals sein Können. Der erst zwölfjährige Stiftsgymnasiast startete beim 800-Meter-Lauf. Das Rennen lief wie erhofft. Der Emmersdorfer konnte seine Pläne umsetzen und überquerte die Ziellinie mit einer Endzeit von 2:17 Minuten.

Damit freute sich Gruber nicht nur über eine neue persönliche Bestleistung, sondern hievte sich auch in der ewigen U14-Bestenliste auf Platz zwei in Niederösterreich und Platz fünf in Österreich.