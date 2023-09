Medaillenregen für HSV Melk

Beim dritten Purgstaller Marktlauf standen rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start des Hauptlaufs über 6,4 Kilometer. Dadurch, dass fünf Runden gelaufen werden mussten, konnten sich die Kräfte gut eingeteilt werden.

Dabei freute sich der HSV Melk über zwei Klassensiege. Sabine Gastecker teilte sich ihr Heimrennen gut ein und übertrat die Ziellinie nach einem konstanten Wettkampf nach 27:33 Minuten und gewann damit die Altersklasse W50. Elke Gansch beendete das Rennen nach 30:06 Minuten auf dem sechsten Platz in der W40. Michaela Miedler finishte nach 36:39 Minuten auf dem fünften Rang in der weiblich allgemeinen Klasse.

Bei den Herren gewann der Favorit und Vorjahressieger Jan Ratay vom LCA Umdasch Amstetten. Er sicherte sich den Gesamtsieg in 20:18 Minuten vor Michael Gröblinger und Domenik Vizani (beide LC Neufurth). Die HSV Melk Athleten ließen nicht auf sich warten. Karl Miedler (HSV Melk) benötigte 25:41 Minuten und gewann damit überlegen seine Altersklasse M60. Thomas Gastecker und Manuel Gansch liefen in der ersten Verfolgergruppe um den fünften Gesamtrang. Nach ständigem Führungswechsel entschied sich die Endplatzierung erst im Zielsprint. Manuel Gansch beendete das Rennen mit Silber in der M40, zwei Plätze vor seinem Teamkollegen Thomas Gastecker, der damit Bronze in der M40 holte. Herbert Sandwieser freute sich mit 23:12 Minuten über Platz fünf in der M40.